Расставьте коэффициенты, покажите переход электронов и укажите окислитель и восстановитель Zn+H2SO4(k)=ZnSO4+SO2+H2O
Химия
Расставьте коэффициенты, покажите переход электронов и укажите окислитель и восстановитель Zn+H2SO4(k)=ZnSO4+SO2+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn+2H2SO4=ZnSO4+SO2+2H2O Zn(0)-2e=Zn(+2) S(+6)+2e=S(+4) Zn-восстановитель H2SO4- окислитель
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