Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите тип каждой из них: а) AgNO3+Cu --gt; Cu(NO3)2+Ag; б) P2O5+ H2O --gt; H3PO4.

Химия

Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите тип каждой из них: а) AgNO3+Cu --gt; Cu(NO3)2+Ag; б) P2O5+ H2O --gt; H3PO4.

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