Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите тип каждой из них: а) AgNO3+Cu --gt; Cu(NO3)2+Ag; б) P2O5+ H2O --gt; H3PO4.

Химия
Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите тип каждой из них: а) AgNO3+Cu --gt; Cu(NO3)2+Ag; б) P2O5+ H2O --gt; H3PO4.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2AgNO3+Cu=Cu(NO3)2+2Ag-реакция замещения б) P2O5+3H2O=2H3PO4-реакция соединения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите предложения в которых есть обособленные члены
Ответить
Химия
СРОЧНО У сульфатній кислоті розчинили 0.3 моль оксиду елемента E I групи періодичн??ї системи. Одержали 52.2 г солі. Визначте протонне число елем...
Ответить
Английский язык
Решить задания по английскому
Ответить
Математика
От двух пристаней навстречу друг другу отплыли два катера.через 5часов они встрет??лись.с какой скоростью шёл каждый катер, если скорость одного на...
Ответить
Русский язык
Сколько в слове- гусей, букв и звуков?
Ответить