Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите тип каждой из них: а) AgNO3+Cu --gt; Cu(NO3)2+Ag; б) P2O5+ H2O --gt; H3PO4.
Химия
Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите тип каждой из них: а) AgNO3+Cu --gt; Cu(NO3)2+Ag; б) P2O5+ H2O --gt; H3PO4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2AgNO3+Cu=Cu(NO3)2+2Ag-реакция замещения б) P2O5+3H2O=2H3PO4-реакция соединения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
СРОЧНО У сульфатній кислоті розчинили 0.3 моль оксиду елемента E I групи періодичн??ї системи. Одержали 52.2 г солі. Визначте протонне число елем...
Английский язык
Математика
От двух пристаней навстречу друг другу отплыли два катера.через 5часов они встрет??лись.с какой скоростью шёл каждый катер, если скорость одного на...
Русский язык