Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций: 1) FeSO4+K2Cr2O7+H2SO4→Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 2) KMnO4+Na2SO3+H2SO4→K2SO4+Na2SO4+MnSO4+H2O

Химия
Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций: 1) FeSO4+K2Cr2O7+H2SO4→Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 2) KMnO4+Na2SO3+H2SO4→K2SO4+Na2SO4+MnSO4+H2O
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 FeSO4 + K2Cr2O7 + 7 H2SO4 = 3 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7 H2O, 2 KMnO4 + 5 Na2SO3 + 3 H2SO4 = K2SO4 + 5 Na2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O
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