Расставьте коэффициенты в уравнениях реакции C2H2 + O2 → CO2 + H2O C5H12 + O2 → CO2 + H2O CO + O2 ??? CO2 Zn+ O2 → ZnO
Химия
Расставьте коэффициенты в уравнениях реакции C2H2 + O2 → CO2 + H2O C5H12 + O2 → CO2 + H2O CO + O2 ??? CO2 Zn+ O2 → ZnO
Ответ(ы):
Гость:
2C2H2+5O2=4CO2+2H2O C5H12+8O2=5CO2+6H2O 2CO+O2=2CO2 2Zn+O2=2ZnO
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