Расставьте комы: 1. Вороны не переставая кружили в воздухе над деревьями. 2. Я ежедневно читаю по-английски и перевожу с английского стремясь в совершенстве овладеть тим языком. 3. Замешкавшись с утренней уборкой и завтрако...
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Расставьте комы: 1. Вороны не переставая кружили в воздухе над деревьями. 2. Я ежедневно читаю по-английски и перевожу с английского стремясь в совершенстве овладеть тим языком. 3. Замешкавшись с утренней уборкой и завтраком я чуть было не опоздал на первый урок. 4. Несдержавшись я на грубость товарища ответил резкостью. 5. Взяв собачку легонько друмя пальцами за голову принагнул её мордочку к молоку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вороны, не переставая, кружили в воздухе над деревьями. 2. Я ежедневно читаю по-английски и перевожу с английского,стремясь в совершенстве овладеть этим языком. 3. Замешкавшись с утренней уборкой и завтраком, я чуть было не опоздал на первый урок. 4. Несдержавшись, я на грубость товарища ответил резкостью. 5. Взяв собачку легонько друмя пальцами за голову, принагнул её мордочку к молоку.
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