Расставьте комы: 1. Вороны не переставая кружили в воздухе над деревьями. 2. Я ежедневно читаю по-английски и перевожу с английского стремясь в совершенстве овладеть тим языком. 3. Замешкавшись с утренней уборкой и завтрако...

Гость: Гость:

Вороны, не переставая, кружили в воздухе над деревьями. 2. Я ежедневно читаю по-английски и перевожу с английского,стремясь в совершенстве овладеть этим языком. 3. Замешкавшись с утренней уборкой и завтраком, я чуть было не опоздал на первый урок. 4. Несдержавшись, я на грубость товарища ответил резкостью. 5. Взяв собачку легонько друмя пальцами за голову, принагнул её мордочку к молоку.