Расставьте недостающие знаки препинания, составьте схемы предложений. Здесь разевала тёмную пасть русская печь, выложенная поверху зелёными изразцами. Наутро поднявшееся яркое солнце быстро съело тонкий ледок подёрнувший воду...
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Расставьте недостающие знаки препинания, составьте схемы предложений. Здесь разевала тёмную пасть русская печь, выложенная поверху зелёными изразцами. Наутро поднявшееся яркое солнце быстро съело тонкий ледок подёрнувший воду. Выпавший за ночь снег замёл узкую дорожку, ведущую от Уварки к школе. Широкая дорога осенённая деревьями извивается около горы. Володя выловил ложкой дымящуюся паром картофелину. Искры ярко пылающие были похожи на звёзды. Палка торчавшая из воды служила ориентиром. Дувший с моря ветер всё время усиливался. Росшие незабудки у ручья уже зацвели Молчаливо стоят одетые берёзы и клёны листовой.
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Здесь разевала тёмную пасть русская печь, выложенная поверху зелёными изразцами. Наутро поднявшееся яркое солнце быстро съело тонкий ледок, подёрнувший воду. Выпавший за ночь снег замёл узкую дорожку, ведущую от Уварки к школе. Широкая дорога, осенённая деревьями, извивается около горы. Володя выловил ложкой, дымящуюся паром, картофелину. Искры, ярко пылающие, были похожи на звёзды. Палка, торчавшая из воды, служила ориентиром. Дувший с моря ветер всё время усиливался. Росшие незабудки у ручья уже зацвели Молчаливо стоят одетые берёзы и клёны листовой.
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