Расставте предложения по порядку Mahes for who break fast you? Moming who a walks dog the? With in vow hat get do you time?
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Расставте предложения по порядку Mahes for who break fast you? Moming who a walks dog the? With in vow hat get do you time?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Who makes breakfast for you? Who a walks dog the moming ? With in vow hat get do you time???? У тебя здесь опечатки.
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