Расставьте там, где нужно, знаки препинания. Заполните таблицу. 1. и вдруг я увидел звезды скрытые до этого густыми ветвями деревьев 2. на засеянном по весне поле появились первые восходы 3. набежавшие тучи заставили нас уск...

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Расставьте там, где нужно, знаки препинания. Заполните таблицу. 1. и вдруг я увидел звезды скрытые до этого густыми ветвями деревьев 2. на засеянном по весне поле появились первые восходы 3. набежавшие тучи заставили нас ускорить шаг 4. на окне все еще лежала забытая утром книга 5. от травы скошенной утром шел приятный запах 6. и лишь увядшие цветы напоминали о лете 7. лес разбуженный ветром глухо зашумел 8. на наполненных вешней водою реках и озерах отдыхают и кормятся дикие утки 9. над головой видны ветки берез осыпанные смолистыми почками и кусочки весеннего неба 10. пылающие звезды ярко сияли на небе 11. потревоженный птичьим гомоном лес проснулся и зашумел 12. друг погруженный в свои мысли не сразу мне ответил. 1.причастный оборот стоит перед определяемым словом 2. причастный оборот стоит после определяемого слова 3. в предложении нету причастного оборота

Автор: Гость