Расставьте ударение. на какой слог падает ударение в словах: Звонишь, звонит, за??упорить, дождались, ожил, ожила, послала, кашлянуть, избаловать, заплатит, положил.
Русский язык
Расставьте ударение. на какой слог падает ударение в словах: Звонишь, звонит, за??упорить, дождались, ожил, ожила, послала, кашлянуть, избаловать, заплатит, положил.
Ответ(ы):
Гость:
Второй, первый,третий, третий, первый, третий, второй, третий, второй, второй, третий
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