Расставте запятые: На столе тихо кипел самовар и только Саша пил чай. Под окном и ?? саду зашумели птицы туман ушёл всё кругом озарилось весенним светом. Лето выдалось сырое и холодное деревья были мокрые всё в саду глядело н...
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Расставте запятые: На столе тихо кипел самовар и только Саша пил чай. Под окном и ?? саду зашумели птицы туман ушёл всё кругом озарилось весенним светом. Лето выдалось сырое и холодное деревья были мокрые всё в саду глядело неприветливо уныло. Зарание спс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На столе тихо кипел самовар, и только Саша пил чай. Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушёл, всё кругом озарилось весенним светом. Лето выдалось сырое и холодное, деревья были мокрые, всё в саду глядело неприветливо, уныло.
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