Расставьте знаки действий "+", "-", "х", ":" и скобки так,чтобы подучилось верное равенс??во: а) 1 9 9 9 = 0, б) 1 9 9 9 = 1, в) 1 9 9 9 = 3, г) 1 9 9 9 = 9, д) 1 9 9 9 = 10

Математика

Расставьте знаки действий "+", "-", "х", ":" и скобки так,чтобы подучилось верное равенс??во: а) 1 9 9 9 = 0, б) 1 9 9 9 = 1, в) 1 9 9 9 = 3, г) 1 9 9 9 = 9, д) 1 9 9 9 = 10

Автор: Гость