Расставьте знаки действий "+", "-", "х", ":" и скобки так,чтобы подучилось верное равенс??во: а) 1 9 9 9 = 0, б) 1 9 9 9 = 1, в) 1 9 9 9 = 3, г) 1 9 9 9 = 9, д) 1 9 9 9 = 10

Математика
Расставьте знаки действий "+", "-", "х", ":" и скобки так,чтобы подучилось верное равенс??во: а) 1 9 9 9 = 0, б) 1 9 9 9 = 1, в) 1 9 9 9 = 3, г) 1 9 9 9 = 9, д) 1 9 9 9 = 10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+9*9:9=10 1*9*9:9=9 1*9-9:9=0 (1*9-9)+9=9 1+(9*9:9)=10 1+(9-9):9=1 1*(9+9)-9=9
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