Расставьте знаки действий "+", "-", "х", ":" и скобки так,чтобы подучилось верное равенс??во: а) 1 9 9 9 = 0, б) 1 9 9 9 = 1, в) 1 9 9 9 = 3, г) 1 9 9 9 = 9, д) 1 9 9 9 = 10
Математика
Расставьте знаки действий "+", "-", "х", ":" и скобки так,чтобы подучилось верное равенс??во: а) 1 9 9 9 = 0, б) 1 9 9 9 = 1, в) 1 9 9 9 = 3, г) 1 9 9 9 = 9, д) 1 9 9 9 = 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+9*9:9=10 1*9*9:9=9 1*9-9:9=0 (1*9-9)+9=9 1+(9*9:9)=10 1+(9-9):9=1 1*(9+9)-9=9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География
Русский язык