Расставьте знаки препинания в каждом предложении или же нет Что же я хотел сказать вам ? Сколько минут осталось до отъезда ? Сколько на клумбе красивых цветов ! Вот дом который построил Джек . Который сейчас час ? Я знаю каки...

Русский язык
Расставьте знаки препинания в каждом предложении или же нет Что же я хотел сказать вам ? Сколько минут осталось до отъезда ? Сколько на клумбе красивых цветов ! Вот дом который построил Джек . Который сейчас час ? Я знаю какие бывают русские берёзы золотой осенью . каковы ваши планы на сегодня ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так ты уже все раставил(а)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
От чего зависит высота снеговой линии???
Ответить
Английский язык
Gadgets make life more enjoyable for teens Задайте пожалуйста 3 вопроса
Ответить
Математика
Два самолета вылетели одновременно навстречу друг другу из городов,расстояние между которыми 7000км они встретились через 4 часа определи скорость ...
Ответить
Английский язык
Помогите выбрать из текста предложения: 1. The Present Perfect Passive 2. The Present Perfect Active 3. The Present Simple Passive There...
Ответить
Математика
Решите задачу плиз!На самолете старого образца перелет из города М в город Н продолжался 3 часа40 минут.На усовершенствованном самолете за счет уве...
Ответить