Расставьте знаки препинания в каждом предложении или же нет Что же я хотел сказать вам ? Сколько минут осталось до отъезда ? Сколько на клумбе красивых цветов ! Вот дом который построил Джек . Который сейчас час ? Я знаю каки...

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Расставьте знаки препинания в каждом предложении или же нет Что же я хотел сказать вам ? Сколько минут осталось до отъезда ? Сколько на клумбе красивых цветов ! Вот дом который построил Джек . Который сейчас час ? Я знаю какие бывают русские берёзы золотой осенью . каковы ваши планы на сегодня ?

Автор: Гость