Расставь числа от 11 до 17 ( включительно) так, чтобы сумма чисел по каждой из двух окружностей из обозначенных радиусов была одинаковой и равнялась 4 2.
Расставь числа от 11 до 17 ( включительно) так, чтобы сумма чисел по каждой из двух окружностей из обозначенных радиусов была одинаковой и равнялась 4 2.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
из центра по диагоналям 14+17+11=42, 14+12+16=42, 14+13+15=42 и проверка по окружностям внутренняя окружность 12+13+17=42 и большая окружность 15+16+11=42 как вставить рисунок не знаю, в учебнике должен быть