Расставь предложения так чтобы получился рассказ. Она собрала тонкие веточки. Настя шла из школы домой. Скоро заблестели зеленые листочки. Дома девочка поставила их в воду. Ук ажи, каким по счету можно было бы записат...
Расставь предложения так чтобы получился рассказ. Она собрала тонкие веточки. Настя шла из школы домой. Скоро заблестели зеленые листочки. Дома девочка поставила их в воду. Ук ажи, каким по счету можно было бы записать предложение. В школьном саду обрезали деревья.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. В школьном саду обрезали деревья. 2. Настя шла из школы домой. 3. Она собрала тонкие веточки. 4. Дома девочка поставила их в воду.