Расставь предложения так чтобы получился рассказ. Она собрала тонкие веточки. Настя шла из школы домой. Скоро заблестели зеленые листочки. Дома девочка поставила их в воду. Ук ажи, каким по счету можно было бы записат...

Расставь предложения так чтобы получился рассказ. Она собрала тонкие веточки. Настя шла из школы домой. Скоро заблестели зеленые листочки. Дома девочка поставила их в воду. Ук ажи, каким по счету можно было бы записать предложение. В школьном саду обрезали деревья.