Расставь знаки между 10 шестерками чтобы получилось 600
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Расставь знаки между 10 шестерками чтобы получилось 600
Ответ(ы):
Гость:
извиняюсь! увидела ошибку! уже голова не соображает(
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