Расставьте недостающие запятые, раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Слово может быть и орудием зла, когда оно (не)соед..ня..т а раз(ь,ъ)ед..ня..т людей. Может быть и оск..рблением того, кто его произносит, ...

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Расставьте недостающие запятые, раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Слово может быть и орудием зла, когда оно (не)соед..ня..т а раз(ь,ъ)ед..ня..т людей. Может быть и оск..рблением того, кто его произносит, когда оно употр..бл...тся для сквернословия или коверкан(ь,ъ)я языка (без)образными стихами. И потому с словом надо обращат..ся с уважением к этому великому человеческому свойству и говорить только то, что нужно, и во всех случаях стараясь сказать это как можно проще и яснее…

Автор: Гость