Расставьте недостающие запятые, раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Слово может быть и орудием зла, когда оно (не)соед..ня..т а раз(ь,ъ)ед..ня..т людей. Может быть и оск..рблением того, кто его произносит, ...
Разное
Расставьте недостающие запятые, раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Слово может быть и орудием зла, когда оно (не)соед..ня..т а раз(ь,ъ)ед..ня..т людей. Может быть и оск..рблением того, кто его произносит, когда оно употр..бл...тся для сквернословия или коверкан(ь,ъ)я языка (без)образными стихами. И потому с словом надо обращат..ся с уважением к этому великому человеческому свойству и говорить только то, что нужно, и во всех случаях стараясь сказать это как можно проще и яснее…
Ответ(ы):
Гость:
я хотел поставить 5. извини
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Уявіть,що незабаром буде свято.Складіть опис у художньому стилі святково оформленого(за вашим проектом) класу чи кімнати.
Разное
ЗАДАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ УМНЫХ, ОТЛИЧНИКОВ И Т.Д. помогите прошу!!! 1. Прочитайте текст и озаглавьте его. Отец позвал Петю в огород(подчёркнута буква д)....
Разное
Длины сторон треугольника относятся как 2:3:4. Найдите периметр, если сумма наибольшей и наименьшей равна 18 см
Разное
Перевидите на английский очень срочно. Знаменитый ученый случайно обнаруживает в образцах лавы из северного вулкана останки животных, исчезнувших с...
Разное
Разное
Умирая Гай Юлий Цезарь воскликнул и ты брут обращаясь к своему другу который оказался в числе убийц какой смысл Цезарь вложил в эти словаа)восхищен...