Расставьте скобки так,чтобы равенство стало истины. 9664/32-2*195-37*5=3000
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Расставьте скобки так,чтобы равенство стало истины. 9664/32-2*195-37*5=3000
Ответ(ы):
Гость:
(9664/32-2)*(195-37*5)=3000
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