Расставьте знаки препинания : 1."заметив нас(1) лисица засуетилась(2) и(3) не подпустив лодку шагов на сто(4) бросилась в воду и поплыла".2."Шла жизнь (1) может быть (2) веселая и светлая(3) а(4) может быть(5) скучная и молчаливая". 3."Ведь(1) если в день проходить по десять километров(2) что совсем не тяжело(3) и что будет прогулкой(4) и то куда уйдешь за полтора месяца". 4."Пока у нас нет того(1) к чему мы стремимся(2) нам кажется(3) что эта вещь превосходит все прочие(4) но(5) если мы получили ее(6) то начинаем столь же страстно желать чего-то другого".

1.Заметив нас, лисица засуетилась и, не подпустив лодку шагов на сто, бросилась в воду и поплыла.2. Шла жизнь, может быть, веселая и светлая, а может быть, скучная и молчаливая. 3.Ведь если в день проходить по десять километров, что совсем не тяжело и что будет прогулкой, и то, куда уйдешь за полтора месяца. 4.Пока у нас нет того, к чему мы стремимся, нам кажется, что эта вещь превосходит все прочие, но если мы получили ее, то начинаем столь же страстно желать чего-то другого.