Расставьте знаки препинания и разделите по абзацам если что исправьте мои грам. ошибки пожалуйста в моём сочинении ))))))) Каждое утро в 7:30 я выхожу из дома и направляюсь в сторону школу . Мой путь лежит через двор...

Расставьте знаки препинания и разделите по абзацам если что исправьте мои грам. ошибки пожалуйста в моём сочинении ))))))) Каждое утро в 7:30 я выхожу из дома и направляюсь в сторону школу . Мой путь лежит через дворы садик и улицу Чоппа . Проходя через дворы я встречаю много одноклассников и иду с ними в школу. Когда я прохожу через садик я наблюдаю как родители приводят своих детей и заводят их в главный вход. Улица Чоппа очень спокойная так как по ней ездят мало машин, но переходить её нужно соблюдая все правила дорожного движения то есть по пешеходному переходу. Дальше мой путь лежит через ещё один садик. Там я вижу "бешеных" одноклассников несущихся сметая все на своём пути в школу. И родителей везущих своих детей на машине в школу проезжая чуть ли не по ногам проходящим школьникам. Вот и всё. Мой путь закончен. Я захожу в главный вход прохожу в раздевалку снимаю верхнюю одежду и иду на урок.