Расставьте знаки препинания.Солнце озарило алым светом лес и сразу радостно защебетали маленькие рисунки. друзья звонили ему несколько раз но он все равно не пришел.
Разное
Расставьте знаки препинания.Солнце озарило алым светом лес и сразу радостно защебетали маленькие рисунки. друзья звонили ему несколько раз но он все равно не пришел.
Ответ(ы):
Гость:
Солнце озарило алым светом, лес и сразу радостно, защебетали маленькие рисунки. Друзья звонили ему несколько раз, но он всё ровно не пришел.
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