Расставьте знаки препинания.Солнце озарило алым светом лес и сразу радостно защебетали маленькие рисунки. друзья звонили ему несколько раз но он все равно не пришел.

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Расставьте знаки препинания.Солнце озарило алым светом лес и сразу радостно защебетали маленькие рисунки. друзья звонили ему несколько раз но он все равно не пришел.

Автор: Гость