Расстояние 360 км грузовик проехал за 6 ч а легковая машина за 4 ч на сколько скорост?? легковой машины больше скорости грузовика

Математика
Расстояние 360 км грузовик проехал за 6 ч а легковая машина за 4 ч на сколько скорост?? легковой машины больше скорости грузовика
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Гость:
Ответ: легковой автомобиль ехал на 30 км/ч быстрее грузового.
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