Расстояние 360 км грузовик проехал за 6 ч а легковая машина за 4 ч на сколько скорост?? легковой машины больше скорости грузовика

Математика

Расстояние 360 км грузовик проехал за 6 ч а легковая машина за 4 ч на сколько скорост?? легковой машины больше скорости грузовика

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