Расстояние между двумя городами 360 км. автомобиль на пути из одного города в друго?? прошел 60 км .насколько больше километров осталось пройти автомобилю чем он уже прошел?
Математика
Расстояние между двумя городами 360 км. автомобиль на пути из одного города в друго?? прошел 60 км .насколько больше километров осталось пройти автомобилю чем он уже прошел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пять раз больше тоесть на 300 км
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