Расстояние между двумя городами 360 км. автомобиль на пути из одного города в друго?? прошел 60 км .насколько больше километров осталось пройти автомобилю чем он уже прошел?

Математика

Расстояние между двумя городами 360 км. автомобиль на пути из одного города в друго?? прошел 60 км .насколько больше километров осталось пройти автомобилю чем он уже прошел?

Автор: Гость