Расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 ч. Если бы его скорость ??ыла на 15 км/ч больше ,то на этот путь ему потребовалось бы 2,4 ч. Определите скорость автомобиля и расстояние между городами
Математика
Расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 ч. Если бы его скорость ??ыла на 15 км/ч больше ,то на этот путь ему потребовалось бы 2,4 ч. Определите скорость автомобиля и расстояние между городами
Ответ(ы):
Гость:
V=скорость первоначальная V+15- скорсть на 15 км/ч больше (V+15)*2.4=V*3 2.4V+36=3V 36=0.6V V=60 км/ч S=3*60=(60+15)*2.4=180км
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