Расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 ч. Если бы его скорость ??ыла на 15 км/ч больше ,то на этот путь ему потребовалось бы 2,4 ч. Определите скорость автомобиля и расстояние между городами

Математика

Расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 ч. Если бы его скорость ??ыла на 15 км/ч больше ,то на этот путь ему потребовалось бы 2,4 ч. Определите скорость автомобиля и расстояние между городами

Автор: Гость