Расстояние между двумя городами автомобиль прошёл за 9ч со скоростью 45км в час. 0,3 ??сего пути он двигался по шоссе, 0,5 всего пути - по просёлочной дороге, остальной путь- по бетонной трассе. Сколько километров проехал автом...

Математика

Расстояние между двумя городами автомобиль прошёл за 9ч со скоростью 45км в час. 0,3 ??сего пути он двигался по шоссе, 0,5 всего пути - по просёлочной дороге, остальной путь- по бетонной трассе. Сколько километров проехал автомобиль по бетонной трассе?

Автор: Гость