Расстояние между двумя городами почтовый голубь пролетает при отсутствии ветра за t = 60 мин., а при встречном ветре за время t2 = 75 мин. За какое время t1 голубь преодолеет это расстояние при попутном ветре?
Физика
Расстояние между двумя городами почтовый голубь пролетает при отсутствии ветра за t = 60 мин., а при встречном ветре за время t2 = 75 мин. За какое время t1 голубь преодолеет это расстояние при попутном ветре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75-60=15 разница между времени с ветром и без ветра 60-15=45 Ответ: 45
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