Расстояние между двумя городами почтовый голубь пролетает при отсутствии ветра за t = 60 мин., а при встречном ветре за время t2 = 75 мин. За какое время t1 голубь преодолеет это расстояние при попутном ветре?

Физика

Расстояние между двумя городами почтовый голубь пролетает при отсутствии ветра за t = 60 мин., а при встречном ветре за время t2 = 75 мин. За какое время t1 голубь преодолеет это расстояние при попутном ветре?

Автор: Гость