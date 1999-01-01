Расстояние между двумя городами турист проехал за 2 дня. В первый день он проехал половину пути и ещё 24 км. А в другой день осталось проехать в 3 раза меньше чем в первый. Найти расстояние между городами

Математика

Расстояние между двумя городами турист проехал за 2 дня. В первый день он проехал половину пути и ещё 24 км. А в другой день осталось проехать в 3 раза меньше чем в первый. Найти расстояние между городами

Автор: Гость