Расстояние между двумя городами турист проехал за 2 дня. В первый день он проехал половину пути и ещё 24 км. А в другой день осталось проехать в 3 раза меньше чем в первый. Найти расстояние между городами
Математика
Расстояние между двумя городами турист проехал за 2 дня. В первый день он проехал половину пути и ещё 24 км. А в другой день осталось проехать в 3 раза меньше чем в первый. Найти расстояние между городами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - расстояние между городами х/2+24 - проехал в первый день (х/2+24):3 - проехал во второй день (х/2+24)+(х/2+24):3=х х/2+24+х/6+8=х (умножим обе части ур-ия на 6) 3х+144+х+48=6х 144+48=6х-3х-х 192=2х х=192:2 х=96 (км) Ответ: между городами 96 км Проверка: 96:2+24+(96:2+24):3=96 48+24+(48+24):3=96 72+72:3=96 72+24=96 96=96
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Кому не трудно, помогите пожалуйста решить области определения функций, отзовите??ь ребята! P.S. можете решение подробно записать и картинкой отп...
География
1) сколько в дов живых организмов обитает в океане? 2) Какие факторы вляют на разноо??разие жизни в океане? 3) В каких частях Мирового океана разно...
Информатика
Дан фрагмент базы данных «Регионы Франции». № п/п Регион Население, 1999 г. (млн чел.) Площадь (тыс. км2) 1 Юг - Пиренеи 2 551 687 45 348 2 А...