Расстояние между двумя посёлками 1200 км, время за которое два мотоциклиста встретились 6 часов. Скорость первого мотоциклиста 98 км/ч , а скорость второго не известна . Какова скорость второго мотоциклиста?

Математика
Расстояние между двумя посёлками 1200 км, время за которое два мотоциклиста встретились 6 часов. Скорость первого мотоциклиста 98 км/ч , а скорость второго не известна . Какова скорость второго мотоциклиста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200 поделить на 98 и 2 действие то что мы узнали от 1200 отнять то что мы узнали и потом то что мы узнали поделить на 6 и узнаем скорость мотоцикла
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