Расстояние между двумя пунктами меньше 50 км это расстояние он пройдет за 9 часов п??оедет за 3 часа Сколько километров составляет расстояние между двумя пунктами

Математика

Расстояние между двумя пунктами меньше 50 км это расстояние он пройдет за 9 часов п??оедет за 3 часа Сколько километров составляет расстояние между двумя пунктами

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