Расстояние между двумя пунктами меньше 50 км это расстояние он пройдет за 9 часов п??оедет за 3 часа Сколько километров составляет расстояние между двумя пунктами

Математика
Расстояние между двумя пунктами меньше 50 км это расстояние он пройдет за 9 часов п??оедет за 3 часа Сколько километров составляет расстояние между двумя пунктами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это может быть любое число, которое кратно 9 и меньше 50 - 9, 18, 27, 36 и 45 км.
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