Расстояние между двумя пунктами на карте равно 3,8 см. Определи расстояние между этими пунктами на местности, если масштаб карты 1:1000000. помогите плиз.
Математика
Расстояние между двумя пунктами на карте равно 3,8 см. Определи расстояние между этими пунктами на местности, если масштаб карты 1:1000000. помогите плиз.
Ответ(ы):
Гость:
12:х=1:10000.Отсюда:12*10000:1=120000(СМ)
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