Расстояние между двумя станциями 784 км. С этих станций одновременно на встречу друг друга вышли два поезда. Они встретились через 8 часов. Найдите скорость каждого поезда, если скорость первого поезда на 10 км/ч больше скорост...
Математика
Расстояние между двумя станциями 784 км. С этих станций одновременно на встречу друг друга вышли два поезда. Они встретились через 8 часов. Найдите скорость каждого поезда, если скорость первого поезда на 10 км/ч больше скорости второго
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Расстояние между двумя станциями 784 км. С этих станций одновременно на встречу друг друга вышли два поезда. Они встретились через 8 часов. Найдите...
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