Расстояние между двумя станциями 784 км. С этих станций одновременно на встречу друг друга вышли два поезда. Они встретились через 8 часов. Найдите скорость каждого поезда, если скорость первого поезда на 10 км/ч больше скорост...

Математика

Расстояние между двумя станциями 784 км. С этих станций одновременно на встречу друг друга вышли два поезда. Они встретились через 8 часов. Найдите скорость каждого поезда, если скорость первого поезда на 10 км/ч больше скорости второго

Автор: Гость