Расстояние между двумя станциями 784км. С этих стинций одновременно выехали на вст??ечу друг к другу 2 поезда . Они встретились через 8 часов. Найдите скорость каждого поезда, если скорость первого на 10 км/ч больше скорости вт...
Математика
Расстояние между двумя станциями 784км. С этих стинций одновременно выехали на вст??ечу друг к другу 2 поезда . Они встретились через 8 часов. Найдите скорость каждого поезда, если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть скорость второго равна х, тогда скорость первого равна х+10. Они встретились через 8 часов, значит, каждый из них был в пути 8 часов и первый прошёл 8(х+10) км, а второй прошёл 8х км. И вместе они прошли весь путь, то есть 784 км. Составляем уравнение: 8(х+10)+8х=784 16х+80=784 16х=704 х=44 - скорость второго поезда 44+10=54 - скорость первого поезда. Ответ: 54 кмч - первый, 44 кмч - второй
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