Расстояние между городами 150 км. из города к зимовке выехали аэросани и двигались ??о скоростью 60 км. в час. В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км. в час. На каком расстоянии...

Математика

Расстояние между городами 150 км. из города к зимовке выехали аэросани и двигались ??о скоростью 60 км. в час. В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км. в час. На каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?

Автор: Гость