Расстояние между городами 150 км. из города к зимовке выехали аэросани и двигались ??о скоростью 60 км. в час. В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км. в час. На каком расстоянии...
Математика
Расстояние между городами 150 км. из города к зимовке выехали аэросани и двигались ??о скоростью 60 км. в час. В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км. в час. На каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?
Ответ(ы):
Гость:
60+15=75 км/час скорость сближения лыжника и аэросаней 150:75=2часа (через 2 часа встретятся) 15*2=30км пройдет за 2 часа лыжник Ответ: Встретятся на расстоянии 30 км от зимовки
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