Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движутся машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния, а другая - 2/7. На каком расстояние дпуг от друга находятся машины? Дам 40б.

Математика
Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движутся машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния, а другая - 2/7. На каком расстояние дпуг от друга находятся машины? Дам 40б.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
861 X3/7=369км прошла 1 861 X 2/7=246км прошла2 369+246=615км прошли обе 861-615=246 км
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