Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движутся машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния, а другая - 2/7. На каком расстояние дпуг от друга находятся машины? Дам 40б.

Математика

Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движутся машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния, а другая - 2/7. На каком расстояние дпуг от друга находятся машины? Дам 40б.

Автор: Гость