Расстояние между городами легковая машина преодолевает за 1,2 ч со скоростью 95 км/ч. За какое время это расстояние преодолевает автобус со скоростью 57 км /ч

Математика
Расстояние между городами легковая машина преодолевает за 1,2 ч со скоростью 95 км/ч. За какое время это расстояние преодолевает автобус со скоростью 57 км /ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)95*1.2=114(км) расстояние между городами  2)114/57=2(ч) преодолеет автобус расстояние  ответ 2 ч
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