Расстояние между городами расположенными на берегах одной и той же реки равно 720 км теплоход двигаясь по течению преодолевает это растение за 36 часов а двигаясь против течения за 45 часов. найдите собственную скорость теплохода
Математика
Расстояние между городами расположенными на берегах одной и той же реки равно 720 км теплоход двигаясь по течению преодолевает это растение за 36 часов а двигаясь против течения за 45 часов. найдите собственную скорость теплохода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)720÷36=20км/ч скорость по течению 720÷45=16км/ч против течения 20-х=16+х 2х=4 х=2 скорость теч 20-2=18км/ч скорость теплохода
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