Расстояние между городами расположенными на берегах одной и той же реки равно 720 км теплоход двигаясь по течению преодолевает это растение за 36 часов а двигаясь против течения за 45 часов. найдите собственную скорость теплохода

Математика

Расстояние между городами расположенными на берегах одной и той же реки равно 720 км теплоход двигаясь по течению преодолевает это растение за 36 часов а двигаясь против течения за 45 часов. найдите собственную скорость теплохода

Автор: Гость