Расстояние между городом и зимовкой 150 км. из города выехали аэросани и двигались ??о скоростью 60 км/ч. в это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км/ч. на каком расстоянии от зимовки...

Математика

Расстояние между городом и зимовкой 150 км. из города выехали аэросани и двигались ??о скоростью 60 км/ч. в это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км/ч. на каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?

Автор: Гость