Расстояние между городом и зимовкой 150 км. из города выехали аэросани и двигались ??о скоростью 60 км/ч. в это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км/ч. на каком расстоянии от зимовки...
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150 км. из города выехали аэросани и двигались ??о скоростью 60 км/ч. в это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км/ч. на каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?
Ответ(ы):
Гость:
60+15=75км/ч 150/75=2ч за 2 часа он проедет 30 км, тогда как аэросани 120 км, там они и встретятся, т. е на расстоянии 30км от зимовки
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