Расстояние между машинами которые едут по шоссе 100 км.Скорость машин 75 км\ч и 90 км\ч. Чему сможет быть равно расстояние между ними через 1.2 часа

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Если едут в одну сторону и впереди машина со скоростью 75 км/ч: 90 км/ч-75 км/ч=15 км/ч (скорость с какой 1-я догоняет 2-ю) 15 км/ч*1,2 ч=18 км (сократит расстояние первая) 100 км-18 км=82 км Ответ: через 1,2 часа расстояние будет равно 82 км Если едут в одну сторону и впереди машина со скоростью 90 км/ч: 100 км+18 км=118 км Ответ: через 1,2 часа 118 км Если едут в разные стороны: 75 км/ч+90 км/ч=165 км/ч (скорость удаления друг от друга) 165 км/ч*1,2 ч=198 км 100 км+198 км=298 км Ответ: через 1,2 ч 298 км Если едут навстречу друг другу: 90 км/ч+75 км/ч=165 км/ч (скорость сближения) 165 км/ч*1,2 ч=198 км 198 км-100 км=98 км (после встречи удаляются) Ответ: через 1,2 ч - 98 км Ответ: расстояние между ними через 1,2 часа может быть равно: 82 км, 118 км, 298 км, 98 км