Расстояние между посёлками 39 км из одного посёлка вышел первый пешеход со скоростью 4 км в ч а из другого через 3 часа навстречу ему второй пешеход со скоростью 5 км в ч сколько времени будем идти 2 до встречи с 1
Математика
Расстояние между посёлками 39 км из одного посёлка вышел первый пешеход со скоростью 4 км в ч а из другого через 3 часа навстречу ему второй пешеход со скоростью 5 км в ч сколько времени будем идти 2 до встречи с 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*3=12 км пройдет первый пешеход до выхода второго 2) 39-12=27 оставшийся путь 3) 4+5=9 км/ч скорость сближения 4) 27:9=3 часа до встречи пешеходов
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