Расстояние между посёлками 39 км из одного посёлка вышел первый пешеход со скоростью 4 км в ч а из другого через 3 часа навстречу ему второй пешеход со скоростью 5 км в ч сколько времени будем идти 2 до встречи с 1

Математика

Расстояние между посёлками 39 км из одного посёлка вышел первый пешеход со скоростью 4 км в ч а из другого через 3 часа навстречу ему второй пешеход со скоростью 5 км в ч сколько времени будем идти 2 до встречи с 1

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