Расстояние между пунктами А и В 100 км Автомобиль выехал из пункта А в пункт В со скоростью 40 км/ч. Остановился в пункте В на 15 минут. и продолжил движение в пункт С со скоростью 14 м/с В пункт С автомобиль прибыл через 4 час...

Физика

Расстояние между пунктами А и В 100 км Автомобиль выехал из пункта А в пункт В со скоростью 40 км/ч. Остановился в пункте В на 15 минут. и продолжил движение в пункт С со скоростью 14 м/с В пункт С автомобиль прибыл через 4 часа от от начала движения из точки А. Определить среднюю скорость на всём пути

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