Расстояние между пунктами А и В 100 км Автомобиль выехал из пункта А в пункт В со скоростью 40 км/ч. Остановился в пункте В на 15 минут. и продолжил движение в пункт С со скоростью 14 м/с В пункт С автомобиль прибыл через 4 час...
Физика
Расстояние между пунктами А и В 100 км Автомобиль выехал из пункта А в пункт В со скоростью 40 км/ч. Остановился в пункте В на 15 минут. и продолжил движение в пункт С со скоростью 14 м/с В пункт С автомобиль прибыл через 4 часа от от начала движения из точки А. Определить среднюю скорость на всём пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=100 км V1=40 км/ч t1=100/40=2.5 ч t2=4-2.5-0.25=1.25 ч S2=14*1.25=17.5 км S=100+17.5=117.5 км Vср=117,5/4=29,4 км/ч
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