Расстояние между пунктами А и В 100 км Автомобиль выехал из пункта А в пункт В со скоростью 40 км/ч. Остановился в пункте В на 15 минут. и продолжил движение в пункт С со скоростью 14 м/с В пункт С автомобиль прибыл через 4 час...

Физика
Расстояние между пунктами А и В 100 км Автомобиль выехал из пункта А в пункт В со скоростью 40 км/ч. Остановился в пункте В на 15 минут. и продолжил движение в пункт С со скоростью 14 м/с В пункт С автомобиль прибыл через 4 часа от от начала движения из точки А. Определить среднюю скорость на всём пути
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=100 км V1=40 км/ч t1=100/40=2.5 ч t2=4-2.5-0.25=1.25 ч S2=14*1.25=17.5 км S=100+17.5=117.5 км Vср=117,5/4=29,4 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
помогите решить задачки у ц 11 1 и вторую пожалуйста
Ответить
Математика
НАЙДИДИ НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЛЕН ПРОПОРЦИИ 3.4/51=0.8/Х; 1 ЦЕЛОЕ 2/3:x=2.5:6
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ....КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЧЕЛОВЕКУ ПРЕОДОЛЕВАТЬ СОН
Ответить
Литература
Цытаты Пугачёва написать.
Ответить
Алгебра
Упростите выражения: а) – 7х + 6у - 29х – 10у б) 7 (- 6х + 53) –1 в) х – ( 5х – 13 ) + ( 7х – 2) г) 8 ??? 6(2а - 1/2 ) +12а – 2
Ответить