Расстояние между пунктами АиБ равно 20км. .Из пункта А вышел турист со скоростью 12к??/ч. Из пункта В одновременно с ним выехал велосипедист со скоростью 12км/ч. Через какое время они встретятся

Математика

Расстояние между пунктами АиБ равно 20км. .Из пункта А вышел турист со скоростью 12к??/ч. Из пункта В одновременно с ним выехал велосипедист со скоростью 12км/ч. Через какое время они встретятся

Автор: Гость