Расстояние между пунктами АиБ равно 20км. .Из пункта А вышел турист со скоростью 12к??/ч. Из пункта В одновременно с ним выехал велосипедист со скоростью 12км/ч. Через какое время они встретятся
Математика
Расстояние между пунктами АиБ равно 20км. .Из пункта А вышел турист со скоростью 12к??/ч. Из пункта В одновременно с ним выехал велосипедист со скоростью 12км/ч. Через какое время они встретятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-12=8 20-12=8 8:8=1ч
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