Расстояние между центрами двух касающихся друг друга окружностей равно 5 см. Ради??с одной из окружностей равен 2 см. Найдите радиус другой
Геометрия
Расстояние между центрами двух касающихся друг друга окружностей равно 5 см. Ради??с одной из окружностей равен 2 см. Найдите радиус другой
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