Расстояние между центрами двух касающихся друг друга окружностей равно 5 см. Ради??с одной из окружностей равен 2 см. Найдите радиус другой

Геометрия

Расстояние между центрами двух касающихся друг друга окружностей равно 5 см. Ради??с одной из окружностей равен 2 см. Найдите радиус другой

Автор: Гость