Расстояние от А до В 110 км. На путь из пункта А в пункт В автомобиль затратил 1 2/3 ч, а на обратный путь на 10 мин больше. Определить скорость автомобиля в каждом направлении
Математика
Расстояние от А до В 110 км. На путь из пункта А в пункт В автомобиль затратил 1 2/3 ч, а на обратный путь на 10 мин больше. Определить скорость автомобиля в каждом направлении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110 : 1 2\3 = 110 : 5\3 = 110 * 3\5 = 66 (км/ч) скорость на пути от А до В 1 2\3 ч + 10 мин = 1 2\3 + 1\6 = 1 5\6 ч = 11\6 ч время на пути от В до А 110 : 11\6 = 110 * 6\11 = 60 (км/ч) скорость на пути от В до А
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