Расстояние от деревни до станции 40 км Успеет ли выехавший из деревни доскакать до станции за 3 часа скорость будет 14 км/ч?

Математика

Расстояние от деревни до станции 40 км Успеет ли выехавший из деревни доскакать до станции за 3 часа скорость будет 14 км/ч?

Автор: Гость