Расстояние от деревни до станции 40 км Успеет ли выехавший из деревни доскакать до станции за 3 часа скорость будет 14 км/ч?

Математика
Расстояние от деревни до станции 40 км Успеет ли выехавший из деревни доскакать до станции за 3 часа скорость будет 14 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3*14=42(км) успеет за 3 часа Ответ: да успеет
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