Расстояние от дома до бассейна 2 км 125 М, а до школы в 5 раз меньше.на сколько короче ??асстояние от дома до школы, чем до бассейна?
Математика
Расстояние от дома до бассейна 2 км 125 М, а до школы в 5 раз меньше.на сколько короче ??асстояние от дома до школы, чем до бассейна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2км 125м-2125м 2125:5=425м-расстояние от дома до школы 2125-425=1700м-1 км 700м во столько расстояние короче от дома до школы, чем до бассейна
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