Расстояние от дома до бассейна 2 км 125 М, а до школы в 5 раз меньше.на сколько короче ??асстояние от дома до школы, чем до бассейна?

Математика

Расстояние от дома до бассейна 2 км 125 М, а до школы в 5 раз меньше.на сколько короче ??асстояние от дома до школы, чем до бассейна?

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