Расстояние от города до поселка 30 километров Сколько времени потребуется пешеходу чтобы пройти это расстояние со средней скоростью 6 километров в час.

Математика

Расстояние от города до поселка 30 километров Сколько времени потребуется пешеходу чтобы пройти это расстояние со средней скоростью 6 километров в час.

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