Расстояние от города до поселка 30 километров Сколько времени потребуется пешеходу чтобы пройти это расстояние со средней скоростью 6 километров в час.

Математика
Расстояние от города до поселка 30 километров Сколько времени потребуется пешеходу чтобы пройти это расстояние со средней скоростью 6 километров в час.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30÷6=5 часов требуется пройти пешеходу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
помогите с физикой. очень надо
Ответить
Математика
Собственная скорость теплохода 25 километров час Расстояние между причалами 120 км если теплоход плывёт вниз по реке то это расстояние он проходит ...
Ответить
Химия
. Расставить коэффициенты методом электронного баланса, в предложенных реакциях. а) HNO3(конц.) + Cu à Cu(NO3)2 + NO2 + H2O; б) HNO3(разб.) + Al à ...
Ответить
Алгебра
1) Имеет ли смысл выражение а) корень из -1 б)- корень из -9 в) корень из (-3)^2 г)корень из -(-49/100) 2) при каких значениях а имеет смысл выра...
Ответить
Русский язык
Сочинение по русскому языку на тему домашние животные
Ответить