Расстояние от города до поселка 30 километров Сколько времени потребуется пешеходу чтобы пройти это расстояние со средней скоростью 6 километров в час.
Математика
Расстояние от города до поселка 30 километров Сколько времени потребуется пешеходу чтобы пройти это расстояние со средней скоростью 6 километров в час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30÷6=5 часов требуется пройти пешеходу
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