Расстояние от Москве да Санкт-Петербурга скорый поезд проезжает за 6 часов двигая??ь со скоростью 110 км/ ч. За сколько часов пройдёт это расстояние товарный поезд если его скорость на 50 км / ч меньше скорого?
Математика
Расстояние от Москве да Санкт-Петербурга скорый поезд проезжает за 6 часов двигая??ь со скоростью 110 км/ ч. За сколько часов пройдёт это расстояние товарный поезд если его скорость на 50 км / ч меньше скорого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость товарного поезда 60 км/ч Расстояние равно 660 660/60= 11 часов
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