Расстояние от москвы до екатеринбурга по железной дороге 1667 км, от екатеринбурга ??о новосибирска 1524 километров от москвы до иркутска 5042 километра . Чему прогноз расстояние от новосибирска до иркутска по железной дороге?
Математика
Расстояние от москвы до екатеринбурга по железной дороге 1667 км, от екатеринбурга ??о новосибирска 1524 километров от москвы до иркутска 5042 километра . Чему прогноз расстояние от новосибирска до иркутска по железной дороге?
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