Расстояние от москвы до екатеринбурга по железной дороге 1667 км, от екатеринбурга ??о новосибирска 1524 километров от москвы до иркутска 5042 километра . Чему прогноз расстояние от новосибирска до иркутска по железной дороге?

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Расстояние от москвы до екатеринбурга по железной дороге 1667 км, от екатеринбурга ??о новосибирска 1524 километров от москвы до иркутска 5042 километра . Чему прогноз расстояние от новосибирска до иркутска по железной дороге?

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