Расстояние от Отепя до Пярну, равна 161 км ,автомобиль проехал за 2ч 15 мин . вырази вр??мя поездки в часах и вычисли среднюю скорость автомобиля. Определи, какой точностью нужно дать ответ.

Алгебра

Расстояние от Отепя до Пярну, равна 161 км ,автомобиль проехал за 2ч 15 мин . вырази вр??мя поездки в часах и вычисли среднюю скорость автомобиля. Определи, какой точностью нужно дать ответ.

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