Расстояние от Отепя до Пярну, равна 161 км ,автомобиль проехал за 2ч 15 мин . вырази вр??мя поездки в часах и вычисли среднюю скорость автомобиля. Определи, какой точностью нужно дать ответ.

Алгебра
Расстояние от Отепя до Пярну, равна 161 км ,автомобиль проехал за 2ч 15 мин . вырази вр??мя поездки в часах и вычисли среднюю скорость автомобиля. Определи, какой точностью нужно дать ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ч15мин-2 15/60=2 1/4=2,25 vср=s1+s2+/t1+t2+ 161:2,25=71,5
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