Расстояние от предмета до его изображения = 90 см.Где между ними нужно поместить ли??зу с фокусным расстоянием 20 см

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Тут, надо полагать, требуется составить систему уравнений. Обозначим расстояния от объекта до линзы, и от линзы до изображения как f и d. Первое уравнение есть формула тонкой линзы: 1/f + 1/d = 1/F, то есть 1/f + 1/d = 1/20 Второе уравнение вытекает из условия, что расстояние между объектом и изображением 90 см. Значит f + d = 90 Решаем эту систему, и получаем ответ f = 30 см; d = 60 см (ну, или симметричное решение f = 60 см; d = 30 см, из условия не вытекает которое из этих двух решений более православное, поэтому считаем годными оба).