Расстояние от пристани А до пристани B катер проплыл за 6 ч, а от пристани В до пристани А -за 7 ч. Скорость течения реки 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера
Математика
Расстояние от пристани А до пристани B катер проплыл за 6 ч, а от пристани В до пристани А -за 7 ч. Скорость течения реки 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера
Ответ(ы):
Гость:
Собственная скорость катера х км/ч. Скорость по течению х+2, против течения х-2. Расстояние одно и то же. 6*(х+2)=7*(х-2) х=26.
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