Расстояние от пристани А до пристани B катер проплыл за 6 ч, а от пристани В до пристани А -за 7 ч. Скорость течения реки 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера

Математика

Расстояние от пристани А до пристани B катер проплыл за 6 ч, а от пристани В до пристани А -за 7 ч. Скорость течения реки 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера

Автор: Гость